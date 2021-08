Stāsts par priekšzīmīgu māti, kas bija spiesta kļūt par eskorta meiteni

Kāds noteikti jautātu - kāpēc austrāliešu kino režisore savu pirmo filmu realizē franču mēlē? Kā skaidro pati autore, sākotnēji scenārijā darbība risinājās Londonā, taču, dzīvodama Parīzē, nespējot sagaidīt zaļo gaismu savam projektam no birokrātiskās kino industrijas, viņa ķērās vērsim pie ragiem - pārrakstīja scenāriju, kā lokāciju izmantoja pati savu dzīvokli un pat savu dēlu. Protams, ieguldīja pati savu naudu un būtībā pati uz saviem pleciem šo projektu arī iznesa.

Perfekto māmiņu un sievu filmā atveido lieliskā franču aktrise Emīlija Piponjē (Emilie Piponnier). Viņas varone atklāj, ka vīrs - inteliģents literatūras pasniedzējs Fransuā, kuru atveido aktieris Mārtins Svabejs (Martin Swabey), pēdējos gados dzīvojis dubultdzīvi - visus iekrājumus iztērējis uz luksus eskorta sievietēm - dārgām prostitūtām. To drīz atklāj arī Alise un iepazīstas ar Lisu - smalku, skaistu eskorta meiteni (Chloé Boreham), kas viņai daudz ko atklāj par šo šķietami vieglu naudu nesošo nodarbi.

Filmā režisore romantizē šo specifisko nodarbi, kurā atklāj situācijas, kurās vīrieši reizēm maksā lielu naudu tikai par to, lai skaista sieviete pasmietos par viņa jokiem vai vienkārši paturētu rociņu.

Alise ar kādu no klientiem FOTO: publicitātes

Interesanti, ka Lisa vienā no dialogiem piemin to, ka viņai nepatīk, ka viņas nodarbe tiek pielīdzināta cilvēku tirdzniecībai, jo tik tiešām viņas rokās ir izlemt - darīt to vai nedarīt.