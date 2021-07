Kā tika atšķetināta Holivudas seksa plēsoņas Vainstīna lieta

Žurnālists Ronans Ferovs ir amerikāņu aktrises Mias Ferovas un kulta režisora Vudija Alena dēls, kurš savulaik tika iesaistīts savu vecāku šķiršanās skandālā. Viņš atsvešinājās no tēva, kad Alens apprecējās ar viņa pusmāsu – mātes adoptēto meiteni Sunu Ji Previnu. Aktīvi darbojies juridiskajā un politiskajā sfērā, Ferovs sāka gatavot esejas un rakstus dažādiem preses izdevumiem, līdz saņēma piedāvājumu veidot savu pētnieciskās žurnālistikas sižetus NBC televīzijas kanāla populārajā šovā Today. Ferovs nereti pievērsās arī dažādu seksuāla rakstura pārkāpumu izmeklēšanai. 2017. gadā žurnāls The New Yorker publicēja Ferova rakstu par viņa veikto izmeklēšanu Holivudas producenta Hārvija Vainstīna seksuālās uzmākšanās epizodēs. Par to 2018. gadā tika saņemta prestižā Pulicera balva. Kā tika ziņots vēlāk, Ferovs sākotnēji piedāvāja materiālu publicēt iepriekš minētā TV raidījumā, bet NBC atteicās demonstrēt sagatavoto sižetu.