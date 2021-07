Pēdu nedraugi – tulznas un varžacis

Tulznas gadījumā aktuāli būs plāksteri, lai to pasargātu no netīrumiem. To izvēle ir plaša – ūdensnecaurlaidīgi, caurspīdīgi, elpojoši, hipoalerģiski, antibakteriāli, un tie ir pieejami dažādos izmēros. Tulznu gadījumā – vislabāk līdzēs speciālie prettulznu plāksteri ar hidrokoloīda slāni, kas mazina sāpes, pasargā no berzes, novērš tālākus bojājumus un veicina dzīšanu. Plāksteri pieejami dažādos izmēros, priekš tulznām uz papēžiem un pirkstiem.