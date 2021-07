Spānijas Konstitucionālā tiesa Covid-19 trauksmes stāvokli atzīst par nekonstitucionālu

Šādu lēmumu atbalstīja seši Spānijas Konstitucionālās tiesas tiesneši, bet pret bija pieci. Tas attiecas uz stingrajiem ierobežojumiem, kas Spānijā bija spēkā pagājušā gada pavasarī un vasarā - no marta līdz jūnijam.

Vēl viena būtiska atšķirība saistīta ar to, kādas prasības noteiktas šo stāvokļu pieņemšanai. Trauksmes stāvokli nosaka valdība, un pēc tam par to diskutē Deputātu palātā (Spānijas parlamenta apakšpalātā), kur deputāti to vai nu apstiprina, vai arī noraida. Tas ļauj valdībai ātrāk rīkoties, jo parlamentārā kontrole sākas tikai tad, kad trauksmes stāvoklis jau sācis darboties.