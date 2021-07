RIGA IFF 8. sezonu atklās ar ieskatu leģendārās Rosellīni kino dinastijas slavas aizkulisēs

Atklāšanas vakara apmeklētājiem klātienē būs ekskluzīva iespēja piedzīvot filmas pirmizrādi Baltijā, kopā ar tās starptautisko veidotāju komandu. Biļetes pārdošanā no 14.jūlija.

Filmas tapšanā iesaistīti arī Latvijas kino profesionāļi - to kopproducējusi studija "VFS Films", scenārija līdzautors ir festivālu apritē atzītais režisors Dāvis Sīmanis, savukārt tās galvenais operators ir starptautiski godalgotais Valdis Celmiņš. Filmu RIGA IFF atklāšanas vakarā varēs vērot gan klātienē kinoteātrī Splendid Palace, gan tiešsaistē visā Latvijā.

Dāvis Sīmanis uzsver, ka šī filma Roberto Rosellīni ("Roma - atvērta pilsēta",1945), dendiju un apkārtējo apbrīnas baudītāju, atklāj kā daudz sarežģītāku un pretrunīgāku personību. Tas lielā mērā ir iespējams, pateicoties unikālai piekļuvei Rosellīni ģimenei un tās arhīva materiāliem - lielākā daļa no tiem skatītājiem tiks demonstrēti pirmo reizi. Filmā, kas savu starptautisko pirmizrādi piedzīvoja Venēcijas kinofestivālā, piedalās arī Roberto Rosellīni un Ingridas Bergmanes meita, aktrise un režisore Izabella Rosellīni, kinoproducents Renco Rosellīni un citi dinastijas pārstāvji.

"Es piedzimu Rosellīni" seanss ieskandinās arī šā gada retrospekcijas programmu, THE ROSSELLINIS AND THE CENTURY, kas apskata ietekmīgā Rosellīni-Bergmanu kino klana aktivitātes vairāku gadu desmitu griezumā.