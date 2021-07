Festivāls būs! Valmiermuižā sāk kult un kalt "Sviestu"

Galvenie ārzemju viesi būs jaudīgais un teatrālais ukraiņu dāmu grupējums "Dakh Daughters". To, kas ir tarantella, ļaus izzināt sicīliešu grupa "Quartetto Areasud", kuru dienas daļā varēs arī baudīt kopā ar mūsu pašu dziedātājām "Saucējas".

Latviešu etnomūziku pārstāvēs pieredzējušie "Skyforger" ar īpašu folka programmu, kā arī jestrie "Rahu the Fool" un "Kaktu balles muzikanti", kas vakaru noslēgs ar dančiem.

Īpaša un maģiska festivāla atpazīšanas zīme ir uguns skulptūra, kuru radīs mākslinieks Jordi NN no Spānijas.

Viens no jaudīgākajiem dabas elementiem ir dzelzs, ko tomēr tīrā izpausmē dabā nevar sastapt. Līdz ar to gan sviests, gan dzelzs ir kultūras produkts – tīra, dabiska manta, kura radusies, cilvēkam jaudīgi uz to iedarbojoties – kuļot un kaļot.