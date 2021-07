Gemballa rada superauto braukšanai tuksnesī

Marsien ir Marka Filipa Gemballas pirmais produkts. Marka Filipa tēvs Ūve Gemballa bija Gemballa Automobiltechnik GmbH dibinātājs un īpašnieks un savā nozarē darbojās no 1981. līdz 2010. gadam, kad mīklainos apstākļos tika nogalināts Dienvidāfrikā.

Jaunajam auto bāze ir 911 Turbo S ar oriģinālu regulējamu balstiekārtu, kuras īpašības un klīrensu var mainīt diapazonā no 120 līdz 250 mm. Piekare automātiski pielāgojas atbilstoši ceļa apstākļiem, taču tai ir arī vairāki noklusējuma iestatījumu režīmi braukšanai pa granti, dubļiem, smiltīm un sniegu.

Mašīnai uzstādītais dzinējs pēc Gemballas pasūtījuma ir pilnveidots uzņēmumā Ruf, kas Porsche automobiļus tūnē jau kopš astoņdesmito gadu sākuma. Tādējādi 3,7 litru 6 cilindru dzinēja jauda no 650 ZS palielināta līdz 750 ZS, bet maksimālais griezes moments sasniedz 930 Nm (standartā 800 Nm). Tas nodrošina paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h 2,6 sekundēs un 330 km/h maksimālo ātrumu. Ja ar to nepietiek, Ruf var izgatavot arī motoru ar 830 ZS.