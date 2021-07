Rotaļas un dziesmas, godi un gadskārtu svinības, rotājumu veidošana un tradicionālo ēdienu gatavošanas prasmes ir tikai neliela daļa no bagātā nemateriālā kultūras mantojuma, kas noteikti ir jāiepazīst un jāsajūt ceļojumā pa Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju.

Jaunā tūrisma piedāvājuma “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!”, ko sagatavojis Zemgales plānošanas reģions, viens no trim tematiskajiem maršrutiem veltīts nemateriālajam kultūras mantojumam un aptver 30 unikālas apskates vietas, kuru saimnieki glabā, lolo un nodod tālāk nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības, gadskārtu ieražas, pirts tradīcijas, receptes, latvisko dzīvesziņu, dziesmas, dejas un citas vērtības.

Vecumnieku apkaimē ir atrodama sensēta “Everti”. Tur slejas latvisko tradīciju pirts komplekss, kas latviešiem kopš seniem laikiem ir bijusi iecienīta labsajūtas, kā arī ķermeņa un gara atveseļošanas vieta. “Evertos” tiek piedāvāti senie latviešu pirts rituāli, tiek svinēti tradicionālie gadskārtu svētki, vērojami dažādi uguns rituāli, tiek piedāvātas meistardarbnīcas, iespēja sasiet savu īpašo pirts slotu, pagatavot zāļu sāli un izmēģināt kārklu slotiņu masāžu. Arī zemnieku saimniecībā “Vaidelotes”, kurai piešķirtas kultūras zīmes “Latviskais mantojums” un “Latviešu virtuve”, apmeklētājiem piedāvā unikālu pieredzi, kur namamāte ierādīs, kā cept pīrāgus un karašu no rupja maluma pilngraudu miltiem, kā siet Jāņu sieru un kā izprast maizes tapšanas ceļu.

Ejot rotaļās, mācoties jaunu danci, padziedot kopā ar folkloras kopu, Kokneses un apkārtnes biedrība “Baltaine” ļauj apzināties un labāk izprast savas saknes, savu būtību. Līdz ar folkloras skandēšanu apmeklētāji aicināti arī paciemoties amatniecības darbnīcās, atcerēties vai no jauna apgūt sen aizmirstas, no paaudzes paaudzē mantotas prasmes vērpšanā, šķeterēšanā, tamborēšanā, adīšanā, pīšanā, mezglošanā, izšūšanā, papīra locīšanā, salmu rotājumu gatavošanā, rakstīšanā ar spalvu u. c. jomās. “Baltaines putra”, “Būnīšu biezā zupa”, cigoriņu kafija ar kliju pīrādziņu pārsteidz katru kulinārā mantojuma baudītāju.