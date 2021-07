Cēsīs būvēs Kosmosa izziņas centru. Ieskaties tajā jau šodien

Projektu par ēkas celtniecību Cēsu novada pašvaldība īsteno ar Latvijas valsts budžeta programmas Emisiju kvotu izsoles instrumenta (EKII) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 11 354 188,46 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 10 065 641,72 EUR, no tām EKII līdzekļi ir ne vairāk kā 49,67% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 5 000 000,00. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 50,33% no projekta attiecināmajām izmaksām, jeb ne mazāk par EUR 5 065 641,72.