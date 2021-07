Ko iegūst videi draudzīgāku transportlīdzekļu vadītāji?

Kā liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) interneta vietnē pieejamā informācija, privātpersonas, kas ir elektroauto īpašnieki, ir atbrīvoti no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa jeb tā sauktā ceļa nodokļa. Savukārt, ja automašīna ir reģistrēta kā uzņēmuma īpašums, vieglo transportlīdzekļu nodokļa likme ir fiksēti 10 eiro mēnesī neatkarīgi no automašīnas izmēra. Kā skaidro Vilnis Debesnieks – tas ir vidēji no trim līdz pat astoņām reizēm lētāk nekā auto ar iekšdedzes dzinēju.