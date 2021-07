Noslēgts līgums par Ķekavas apvedceļa izbūvi, ko varētu sākt īstenot jau šogad

Līgumu parakstīja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja - Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Ligita Austrupa, "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis un valdes loceklis Gundars Kains, kā arī AS "Kekava ABT" valdes locekļi - Armands Sviķis un Juris Frīdmanis.

Viņš uzsvēra, ka šodien sākas projekta jauns posms - Ķekavas apvedceļa projektēšana un būvniecība. Projektēšana jau notiek un jau šī gada beigās plānots sākt būvdarbus. "Tā ir laba ziņa gandrīz 30 000 autovadītāju, kas ikdienā šķērso šo ceļa posmu. Apvedceļš arī uzlabos savienojamību Bauskas virzienā, atslogojot no tranzīta satiksmes Ķekavu," teica Lazdovskis.

Publiskās privātās partnerības iepirkums tika sākts 2018.gada decembrī, procedūra ietvēra kvalifikācijas un atlases kārtu. Kvalifikācijas kārtā tika saņemti pieci piedāvājumi, no kuriem prasībām atbilstoši bija četri. Visi četri pretendenti tika uzaicināti piedalīties atlases kārtā, tas ir iesniegt sākotnējo tehnisko un finanšu piedāvājumu.

Kritērijs ar lielāko īpatsvaru, pēc kura tika vērtēti iesniegtie piedāvājumi, bija cena. Tas veidoja 80% no novērtējuma īpatsvara, savukārt 20% veidoja atbilstība dažādiem papildu kritērijiem, piemēram, būvdarbu veikšanas ilgums, satiksmes organizēšana būvdarbu laikā, ikdienas uzturēšanas darbu organizēšana, kvalitātes un risku vadība un citi.

No diviem pretendentiem, kuri iesniedza savus labākos un galīgos piedāvājumus, "Kekava ABT" izvēlēts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kam bija arī zemākā cena.

Šo personu apvienību ar 80% no kopējā ieguldījuma kontrolē Luksemburgā reģistrēts investīciju fonds "Transport Infrastructure Investment Company 2 S.C.A., SICAR" ("TIIC 2 S.C.A., SICAR"). "TIIC" ir neatkarīgs infrastruktūras uzņēmums ar birojiem Luksemburgā, Portugālē un Francijā, kas specializējies liela mēroga transporta un sabiedriskās infrastruktūras projektos Eiropā un citviet pasaulē.

Kā dažus no piemēriem var minēt Spānijā īstenoto ātrgaitas autoceļu starp Gerediagas un Elorrio pilsētām Spānijas ziemeļos (īstenots pēc tā paša modeļa kā Ķekavas apvedceļš), autoceļa A150 Ecalles-Alix-Barentina posmu Francijas ziemeļos un citus. Pa 10% no ieguldījumiem personu apvienībā ir AS "A.C.B." un SIA "Binders".