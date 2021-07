Jūlijā nedaudz sarukusi iedzīvotāju uzticība vakcīnu pret Covid-19 drošumam

Pēc autoru paustā, aptaujas rezultātos neparādās tieša sasaiste starp respondentu vecumu un uzticības līmeni. Visaugstāko uzticību minēto vakcīnu drošumam pauž iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (64%), kam seko vecāka gada gājuma respondenti (62%), jaunieši no 18 līdz 24 gadiem (58%) un iedzīvotāji no 35 līdz 44 gadiem (57%). Viszemāko uzticību vakcīnu pret Covid-19 drošumam pauž iedzīvotāji no 45 līdz 54 gadiem, kuri šādu atbildi pauduši 52% gadījumu.