Noskaties jauno Andra Kiviča vasaras singlu "Baudīt dzīvi"

"Novērtēt lietas, ko nav iespējams nopirkt par naudu. Izbaudīt it kā pavisam vienkāršas un mazas lietas mūsu dzīvē, ļaujot tajā ienākt mīlestībai, priekam un gaišumam. Pavisam dzīvi iespējams izbaudīt tikai tad, ja neesi atkarīgs no citu viedokļiem, domām, norādēm un padomiem, kā tev būtu jādzīvo. Baudīt dzīvi nozīmē dzīvot tā, kā vēlies tu, nevis tā, kā to vēlas citi," preses paziņojumā par dziesmu raksta Kivičs.