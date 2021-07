"Pieci.lv" jubilejas svētki "Hanzas peronā" izmaksās nepilnus 5000 eiro

Aile skaidroja, ka "Pieci.lv" ārpus studijas izbraukuma ētera pasākuma - dārza svētku, kas veltīti radiostacijas astotajai jubilejai - izmaksas ir nepilni 5000 eiro, no kuriem ietilpīgākās pozīcijas ir mūziķu apskaņošana un dīdžeja pults, skatuves zonas izgaismošana. Šī pasākuma daļa Latvijas Radio izmaksās ap 1600 eiro.

Jautāti, vai Saeimas komisijas bažas, ka nodokļu maksātāja nauda varētu tikt tērēta nelietderīgi, ir pamatotas, Aile skaidroja, ka ārpus studijas pasākumi ik gadu ir daļa no sabiedriskā pasūtījuma. Viņa norādīja, ka Latvijas Radio regulāri dodas pie saviem klausītājiem ārpus radiomājas sienām Vecrīgā. Piemēram, ar Latvijas Radio 1 raidījumu "Kā labāk dzīvot" šajā sezonā ir četri izbraukuma ētera tiešraides no Latvijas pierobežas pilsētām. Tāpat arī "Radio mazā lasītava" dodas uz muzejiem un rakstnieku mājām, lai klātienē sastaptu savu auditoriju. Arī Latvijas Radio 4 ir raidījis no Daugavpils pilsētas svētkiem.