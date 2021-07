Sesks Igaunijas posmā arī pēc otrās dienas ieņem ceturto vietu JWRC klasē

Pēc divām sacensību dienām Sesks ar Franci no līdera Pajari atpaliek par 44,2 sekundēm. Otrais 38,2 sekundes aiz soma ir slovāks Martins Koči, bet trešais vēl sekundi aiz viņa - Ārmstrongs.

Kopējā ieskaitē līderis ir Latvijas eksčempions Kalle Rovanpere no Somijas ("Toyota Gazoo"), bet vēl pirmajā trijniekā ir divi "Hyundai Shell Mobis" piloti, īrs Kreigs Brīns un beļģis Tjerī Nevils, kuri atpaliek jau attiecīgi 50,7 un minūti un 20,9 sekundes. Sesks kopējā ieskaitē ir 24.pozīcijā.

Pamatīgu vilšanos jau piektdien piedzīvoja Igaunijas līdzjutēji, kad mājinieku favorīta Ota Tenaka ("Hyundai Shell Mobis") ekipāža jau rīta sesijā izstājās no dienas sacensībām. Igaunijas autosporta zvaigzne trešo ātrumposmu pabeidza ar plīsušu riepu, bet nākamajā "dopā" viņš avarēja un pēc izbraukšanas pa pļavu izstājās no piektdienas sacīkstēm, tādējādi neturpinot cīņu par augstvērtīgu pozīciju. Šobrīd viņš posma kopvērtējumā ir 32.vietā ar vairāk nekā stundas atpalicību no līdera.