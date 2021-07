Ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc ūdens un saldējuma

Arī SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine atzina, ka par to, ka Latvijā jau aptuveni mēnesi ir karsts un tveicīgs laiks, liecina ne vien termometru stabiņš aiz loga, bet arī pirkumu groza saturs.

Salīdzinot ar mēnesi pirms tam, no jūnija vidus veikalos "Elvi" būtiski audzis pieprasījums gan pēc ūdens (+62%) un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+43%), gan saldējuma (+72%) un ledus (2,8 reizes). Tāpat būtiski audzis pieprasījums pēc sauļošanās kosmētikas (+93%), bumbām (2,3 reizes), spēlēm un rotaļlietām (+21%), kā arī atpūtas un brīvā laika precēm (2,8 reizes).

Veikalu tīkla "top!" mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte atzina, ka gan jūnijā, gan jūlijā uz "top!" veikaliem pastiprināti tiek piegādāti dažādi dzērieni. It īpaši pieprasīts ir ūdens un minerālūdens, kas ir pirktākais no bezalkoholiskajiem dzērieniem - tas veido 40% īpatsvaru no visiem pārdotajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem.