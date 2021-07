Pilsētas festivāls bez distances "Var! Būt!" izsludinājis pilno programmu

Kā galvenie festivāla viesmākslinieki pieteikti britu tumšā kabarē kulta grupa "The Tiger Lillies", igauņu indīroka grupa "Ewert and The Two Dragons" un vācu minimālisma pianists Niklas Paschburg, programmā neizpaliekot arī daudziem zināmiem Latvijas māksliniekiem.

"Var! Būt!" darbosies pavisam trīs skatuves. Uz "Vasaras perona"” skatuves muzicēs publikai jau labi zināmi mākslinieki, bet "Hanzas perona" iekštelpu skatuves tiks atvēlētas intīmākai un eksperimentālākai muzikālajai gaisotnei, kā arī dīdžeju setiem, kas turpināsies līdz pat trijiem naktī.

30. jūlijā uz "Vasaras perona" skatuves “Būt!” uzstāsies Latvijā labi zināmā igauņu indīroka grupa "Ewert and The Two Dragons", kas dibināta pirms 12 gadiem un kuras līderis ir vokālists Ewert Sundja. Rīgā grupa atzīmēs desmit gadu jubileju kopš viņu “izlaušanās” albuma “Good Man Down” iznākšanas. Uz “Vasaras perona” skatuves “Būt!” uzstāsies arī dziedātāja Linda Leen ar grupu, piedāvājot jaunu, pārsteidzošu programmu, poproka grupa “Carnival Youth” un eksperimentālā soul-pop duets “Kautkaili”.

Kristīne Pāže ("Kautkaili") FOTO: publicitātes

Uz “Hanzas perona” skatuves “Var!” 30. jūlijā uzstāsies džeza eksperimentētāju - ģitārista Matīsa Čudara un bundzinieka Ivara Arutjunjana - duets, saksofonista Denisa Paškeviča modulāro sintezatoru mūzikas projekts “TEN KA”, piedaloties Kasparam Rolšteinam, elektroniskās mūzikas māksliniece “Sign Libra”, hiphopa mākslinieks Fiņķis kopā ar apvienību “PRAGAII”, kā arī allaž negaidītiem skaniskajiem pavērsieniem pārbagātais Platons Buravickis.

Savukārt uz DJ skatuves “Nakts” 30. jūlijā spēlēs starptautisku atzinību guvušais elektroniskās deju mūzikas dīdžeju duets “Taran & Lomov”, džeza un eksperimentālās mūzikas izdevniecības “Jersika Records” vadītājs un vinila plašu dīdžejs Mareks Ameriks, kā arī arhitekts un aizrautīgs indie mūzikas kolekcionārs Pēteris Bajārs.

Bogdans Tarans un Makss Lomovs FOTO: publicitātes

31. jūlijā uz “Vasaras perona” skatuves “Būt!” koncertēs kolorītā dziesminieka Martyn Jacques jau vairāk kā pirms 30 gadiem izveidotā muzikālā apvienība “The Tiger Lillies”, kas attīstījusi unikālu stilu, sajaucot kopā 20. gadsimta pirmās puses kabarē stilistiku ar panku attieksmi un bez tabu dziesmu tekstiem. Šoreiz “The Tiger Lillies” uz Rīgu būs atveduši savu jaunāko, Covid-19 pandēmijai veltīto programmu un pēc ilgas pauzes tieši Latvijā atkal uzstāsies klausītājiem klātienē. “The Tiger Lillies” turpat pievienosies hiphopa mākslinieks Ozols, džezfanka grupa “Very Cool People” ar pagātnes mūzikas renegātiem veltīto programmu “50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism”, kas ir arī rudenī gaidāmā jaunā albuma nosaukums, kā arī allaž amizantais “Jakob Noiman Festival Band”.

Foto: "The Tiger Lillies" trako koncertzālē "Palladium".

Uz “Hanzas perona” skatuves “Var!” 31. jūlijā uzstāsies vācu minimālisma pianists Niklas Paschburg, kurš Latvijas publikai piedāvās sava jaunākā albuma “Svalbard” programmu, ļaujot kopīgi aizlidot apcerīgā un melodiskā elektroakustiskajā izplatījumā. Turpat koncertēs arī mūsdienīga džeza ievirzes manierē muzicējošā dziedātāja un pianiste Elīna Silova, dzejas un skaņu eksperimentu savienojumu piedāvājošā apvienība “Orbīta”, sintpopa grupa “Kasetes”, krieviski dziedošā alternatīvā roka grupa “Nikto” un pozitīvās enerģijas iemiesotāji - aktieru un režisoru ansamblis “Regīna”, kas noslēgs festivāla koncertprogrammu.

Savukārt uz DJ skatuves “Nakts” 31. jūlijā savus setus piedāvās mūsdienu elektroniskās deju mūzikas pārzinātāja DJ Lévi, Elvi Soulsystems un Judzhen dīdžeju duets "Riga Graduate School of Love" un vēl citi dīdžeji. Āra terasē abas dienas par starpkoncertu muzikālajām pauzēm gādās “Biit Me” DJ, bet otrajā festivāla dienā “Hanzas peronā” darbosies arī vinila plašu veikals.

“Var! Būt!” ideja ir atdzīvināt krietni panīkušo Rīgas mūsdienu kultūras dzīvi un piedāvāt kvalitatīvas popmūzikas, roka, hiphopa, elektronikas un vēl citu žanru mūzikas cienītājiem izbaudīt īstenu vasaras festivāla sajūtu jau šogad.

Abās dienās ieeja no pulksten 16.00. Festivālu varēs apmeklēt tikai derīgu Covid-19 sertifikātu īpašnieki. Biļetes uz festivālu vēl nopērkamas bilesuserviss.lv.