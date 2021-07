Uz festivāla "Var! Būt!" skatuves - Jēkabs Nīmanis

Vislabāk ir nevis gaidīt, bet censties būt klāt un pieņemt, ieklausīties sevī un pasaulē. Mēs esam daļa no pasaules un gribam ar jums sarunāties tieši tajā brīdī. Ir tāds populārs angļu teiciens - “Expectations lead to disappointment”. Pasaule ir pilna ar nesagaidāmiem un neparedzamiem brīnumiem. Tas mani arī iedrošina nodarboties ar šo profesiju. Ja es no tās visu laiku kaut ko gaidītu, nebūtu vietas brīnumam, būtu tikai vērtējums, kas atbilst vai neatbilst manām gaidām.

Potēties! Nebaidīties no dzīves, pieņemt to tādu, kāda tā ir, un rūpēties par tiem, kas par sevi īsti nevar parūpēties. Mūzika ļoti palīdz, ja tai ļaujas. Ņemiet to, ko jums dod, meklējiet prieku, nevis vainas savā un citu darbā, un atradīsiet vairāk labā, nekā iesākumā šķita. Tas ļoti palīdz it visā.