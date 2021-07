Populārāko studiju programmu tops šogad palicis nemainīgs

Vaicāta par ārvalstu studentu aktivitāti pieteikšanās procesā, Vaivare norādīja, ka patlaban vēl notiek pieteikumu iesniegšana un pagaidām nevar pateikt, no kādām valstīm ir vairāk vai mazāk studētgribētāju, kā arī kādas ir ārvalstu studentu pieprasītākās programmas. Viņa atgādināja, ka ārvalstu studentu noformēšanas process uzņemšanai universitātē ir ilgāks, līdz ar to šāda informācija būs zināma tikai vēlāk - tuvāk rudens semestra sākumam.

LETA jau ziņoja, ka arī šogad otro gadu pēc kārtas augstskolas ir saņēmušas augstu reflektantu pieteikumu skaitu dažādās studiju programmās.Pērn augstskolas saņēma lielāko pieteikumu skaitu pēdējo piecu gadu laikā - 10 296 pieteikumus, un arī šogad reflektantu skaits ir saglabājies gandrīz tikpat augsts - augstskolas saņēmušas 10 182 pieteikumus, no kuriem 9376 jeb 92,1% ir apstiprināti pirmajā prioritātē.

Pēc informācijas vienotās uzņemšanas vietnē portālā "Latvija.lv", šogad ir pēdējos deviņos gados augstākais to reflektantu pieteikumu skaits, kuri apstiprināti pirmajā prioritātē. Pēdējo reizi tik augsts pieteikumu skaits bijis uz 2013./2014.mācību gadu. Savukārt viens no augstākajiem rādītājiem ir bijis uz 2011./2012.mācību gadu, kad augstskolas saņēma 11 547 studiju pieteikumus, no kuriem 11 006 jeb 95,31% tika apstiprināti.