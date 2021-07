"Tribes of the City" izdod jaunu dziesmu, izziņo koncertu Kaņepes kultūras centrā

Skaņdarbs "Take Me To That Beach" ir veltījums kādai spēcinošai vietai jūras krastā Latvijas rietumos. Ilgi gaidītais "Tribes of the City" koncerts, kas tika izziņots vēl pagājušā gada martā, bet zināmu iemeslu dēļ tika divreiz pārcelts, beidzot notiks 27. jūlijā, Kaņepes kultūras centra terasē.

"Tribes of the City" ir Latvijas pirmā šūgeiza grupa, kas kopš 2003. gada izdevusi četrus studijas ierakstus. Grupas jaunākais albums "Rust and Gold" ieguva "Austras" balvu kā Latvijas labākais 2019. gada ieraksts, kā arī tika nominēts Eiropas neatkarīgās mūzikas balvai IMPALA. Šobrīd grupa aktīvi strādā pie jaunā ieraksta. Albums top, pateicoties Kultūrkapitāla fonda piešķirtajam finansējumam un "Austras" balvas stipendijai. Dažas no jaunajām "Tribes of the City" dziesmām tiks pirmatskaņotas arī plānotajā koncertā.

Kaņepes kultūras centrā grupa spēlēs pilnā sastāvā pirmo reizi pēc ilgākas pauzes. Koncertā piedalīsies arī viesmūziķis Aleksejs Siverenko, kas spēlēs taustiņus.

Skaņdarbam "Take Me To That Beach" grupas soliste un māksliniece Ksenija Sundejeva ir izveidojusi īpašu video darbu ar dziesmu tekstiem

Koncerts 27. jūlijā notiks pulksten 20:00.Tā kā pārceltais koncerts notiks terasē, kurā ir lielāka ietilpība, ierobežotā skaitā tiek pārdotas vēl papildu biļetes.

Pasākumu apmeklēt klātienē būs iespēja tiem, kuri ir vakcinēti pret Covid-19 vai kuri ir pārslimojuši Covid-19. Pie ieejas apmeklētājiem būs jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un Covid-19 sertifikāts.