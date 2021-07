Palielinājies slimnīcās stacionēto Covid-19 pacientu skaits

Ar vidēji smagu slimības gaitu patlaban ir stacionētas 12 personas vecumā no 60 līdz 69 gadiem, deviņas personas vecumā no 50 līdz 59 gadiem, septiņas - no 70 līdz 79 gadiem, sešas - no 30 līdz 39 gadiem, piecas - no 80 līdz 89 gadiem četras vecumā no 40 - 49 gadiem, divas - no desmit līdz 19 gadiem, bet pa vienam pacientam stacionēti vecuma grupās līdz deviņu gadu vecumam, no 20 līdz 29 gadiem un no 90 līdz 99 gadiem.