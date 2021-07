Kā sadraudzēties ar kondicinieri un likt tam kalpot mūsu labsajūtai

“Labam kondicionierim temperatūras, gaisa plūsmas, gaisa mitruma parametri ir regulējami. Modernajiem kondicionieriem iespējams regulēt gaisa plūsmu, to novirzot uz tām telpas vietām, kur cilvēki neatrodas. Tāpat noteikti regulāri jāmaina gaisa filtri, lai izvairītos no baktērijām labvēlīgas vides. Ir ērts veids kā to izdarīt ar kondicionieru sistēmu tīrīšanas aerosoliem,” stāsta “Leduslācis” pārstāvis. ”Tikai rūpīgi sekojot līdzi iegādāto iekārtu funkcionalitātei, Jūs spēsiet ieekonomēt savus līdzekļus ilgtermiņā, jo pieskatītas iekārtas noteikti kalpos ilgāk.”