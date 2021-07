Kā veselībai lietojams šī gada augs – pļavas ķimene

Populāra ir karminatīvā tēja, kuras sastāvā ķimenes augļi ir kopā ar piparmētras lapām, kumelītes ziediem un kalmes sakneņiem – pa 25% no katras drogas. Tāpat populārs ir 5–10% maisījums ar salvijas, melisas, krūzmētras vai piparmētras lapām, kumelītes, kliņģerītes un malvas ziediem, fenheļa augļiem, pelašķa lakstiem.

Zīmīgi, ka pļavas ķimene ir Latvijas Botāniķu biedrības izvēlētais «Gada augs 2021». Ķimenes izplatīšanos kopš seniem laikiem sekmējusi cilvēka darbība. Latvijā ķimene plaši lietota uzturā dažos pārtikas produktos un kombinācijās, taču pēdējos gados šķietami parastais augs savvaļā kļūst arvien retāk sastopams. To visticamāk veicina vairāki faktori. Viens no tiem – izzūd sugai piemērotu dabisko, neielaboto zālāju platības. Dabiskie zālāji tiek citādi apgūti, atņemot dzīves telpu līdz šim par parastiem uzskatītiem pļavu augiem. Tādēļ paredzēts, ka 2021. gadā Latvijas Botāniķu biedrība meklēs atbildi uz jautājumu, kāda ir ķimenes pašreizējā izplatība valstī un to ietekmējošie faktori.