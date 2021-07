Iespējams, esat dzirdējuši par franču ideju “ My Jolie Candle ”, ko radījis Samuels Guess (Samuel Guez). Viņam radās neparasta ideja katrā svecē noslēpt juvelierizstrādājumus ar Swarovski kristāliem. My Jolie Candle izveidoja savu reputāciju, iepazīstinot ar sevi Facebook un Instagram. Izmantojot Facebook tikai divus gadus, viņi izveidojuši plašu zīmola vēstnieku loku, kuri ir gatavi iepazīstināt ar šo produktu visu Eiropu, un šobrīd My Jolie Candle platformā Instagram vien ir vairāk nekā 500 000 sekotāju.

Facebook platformā reklāmas izvietotāji var vairākās valstīs izveidot ārzemju auditoriju, kas līdzvērtīga to jau esošajiem klientiem. Vispasaules un reģionālās mērķauditorijas uzrunāšanas iespēja palīdz vieglāk uzrunāt vairākas valstis un reģionus, tāpēc ir vienkāršāk atrast labākos klientus neatkarīgi no to atrašanās vietas. Tā kā pasaulē ir 2,5 miljardi cilvēku, kas ik dienu izmanto vienu vai vairākas mūsu aplikācijas, tas ir milzīgs potenciāls. Taču šobrīd uzņēmuma mērķis nav atrast personu, kas meklē produktu, bet gan savienot ideālo produktu ar pareizo personu – pat pirms viņi paši ir sākuši to meklēt. Kā to panākt?