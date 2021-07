"AB dambī" atklāta skaņu mākslas instalāciju "Sirēnu sala"

Instalācija veidota no 135 virtuāliem "skaņas mākoņiem" ar dažādiem rādiusiem, kuri savstarpēji pārklājas un ir telpiski organizēti kopīgā skaņdarbā.

Skaņdarba "Sirēnu sala" autors Indāns ar mūziku un skaņu eksperimentiem nodarbojas kopš 1980.gadu beigām, viņa pazīstamākais elektroniskās mūzikas projekts ir "Gas Of Latvia" un viņš darbojies arī grupās "First Latvians On Mars", "Antarktīda", "Kartāga". Indāns ir mūzikas autors vairākām teātra izrādēm, filmām, video mākslas projektiem, performancēm, skaņas instalācijām.