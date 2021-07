Latvijā norisināsies lielākās drifta sacensības Eiropā un "The Flying Bulls" aviošovs virs Biķerniekiem

Jānis Blušs, sacensību organizators: “Šīs sacensības mums kā organizatoriem būs atkal jauns izaicinājums – ja vēl līdz jūlija sākumam zinājām, ka Rīgā norisināsies viens posms, nu jau mēs uzņemsim Rīgā divus posmus. Ir plusi un mīnusi. Ierobežojumu dēļ nevaram uzņemt tik skatītājus, cik atļauj trase, tomēr saistībā ar to, ka norisināsies vēl viens papildus posms, tā būs iespēja vēl vairāk skatītājiem visu vērot klātienē. Papildus posms mums kā organizatoriem uzliek ātru pārplānošanu, un papildus jaunumu ieviešanu sacensību norisē, bet varu pateikt tikai vienu – cīņas Biķerniekos būs sīvas un redzēt, kā sportisti svētdienā, jau iebrauktā trasē aizvada vēl vienu posmu, noteikti būs kas fantastisks.”

Tiem kuriem neizdosies pievienoties sacensībās klātienē uz vietas, būs iespēja vērot tiešraidi no Biķerniekiem. To nodrošinās “RedBull Media” komanda, kuri šajās sacensībās izmantos līdz šim nebijušus tehniskos risinājumus, lai skatītājiem otrpus ekrānam būtu reālistiska sajūta it kā atrastos trasē. Tiešraide būs pieejama RedBull TV mājas lapā.