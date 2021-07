Saulkrastos atgriežas džezs!

Šoreiz nedaudz mainītā konceptā, tomēr Saulkrasti ir un paliek tā vieta, kur ik gadu sastopas džeza mūzikas mākslinieki no visas pasaules.

Līdzās jau iepriekšminētajam festivāla galvenajam viesim, trīs vakaros uz "Saulkrasti Jazz Festival" skatuves muzicēs tādi mākslinieki kā Markus Gotšlihs (Markus Gottschlich), izcilais pianists, komponists un Steinway mākslinieks kopā ar īpašo viesi, bundzinieku Jogevu Šetritu (Yogev Shetrit) no Izraēlas, viens no aktīvākajiem mūziķiem Baltijā Janku Soaru (Jaak Sooäär) ar īpaši internacionālu sastāvu, talantīgais franču basģitārists SHOB, kurš Saulkrastos viesojies arī 2019. gadā, kā arī post-jazz grupa no Vīnes Sketchbook.

Tāpat festivālā uzstāsies mākslinieki no Latvijas – funk/fusion grupa “FunCooLio”, viena no Latvijas džeza mūzikas pamatvērtībām – Jelgavas Bigbends, Baltijas Bundzinieku Līgas laureāts Mareks Logins, kopā ar pianisti un komponisti Annu Wibe un basģitāristu no Maskavas Antonu Davidjantu, kā arī Amerikā dzīvojošā latviešu flautiste Ilona Kudiņa ar projektu Baltic Transit.

Saulkrasti Jazz Festival šogad norisināsies sev neierastā formātā. Drošības apsvērumu dēļ festivāls šogad nepiedāvā meistarklašu nometni jaunajiem mūziķiem, līdz ar to arī paša festivāla norises laiks ir ticis saīsināts no jau tik ļoti ierastajām sešām dienām, līdz trīs dienām.

Arī festivāla norises vieta šoreiz ir cita – Saulkrastu pilsētas atjaunotā estrāde, kas pasākumu rīkotājiem un publikai pieejama kļuvusi tikai šīs vasaras sākumā.

Festivāla Saulkrasti Jazz direktors Raimonds Kalniņš: "Pēdējais laiks bijis ļoti grūts kultūras dzīvē, taču jāskatās uz priekšu un jāmēģina rast risinājumi tam, kā pamazām to atgriezt mūsu ikdienā. Lai arī šis gads Saulkrasti Jazz ir pārmaiņu pilns, neraugoties uz to, vai festivāls norisinās nedēļu vai trīs dienas, nemainīgs paliek festivāla kvalitātes zīmols. Jāsaka, ka šīs būs muzikāli ļoti īpašas trīs dienas, jo no 18 džeza mūzikas sastāviem, kas līdz šim klausītājiem tikuši piedāvāti Saulkrasti Jazz festivāla norises laikā uz galvenās festivāla skatuves, šogad nācās atkāpties uz pusi. Jā, šis, un lēmums par nometnes nerīkošanu, tie bijuši šogad viss grūtāk pieņemamie lēmumi, taču, neskatoties uz to, priecājos par iespēju atgriezt Saulkrastos pasaules līmeņa džeza mūziķus un kopā būšanas prieku brīvdabas koncertos!”