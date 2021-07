Viedoklis ⟩ Tieksme vai attieksme?

FM deklarēja tieksmi risināt aplokšņu algu un sociālā spilvena problēmu ar tā saucamo galvas naudu no aizpagājušā gadsimta – minimālo VSAOI maksājumu neatkarīgi no ienākumiem. Lai FM neapsūdzētu nodokļu ievākšanā no neesošiem ienākumiem, ieviesa nepieciešamību prognozēt katra nākamā ceturkšņa ienākumus.