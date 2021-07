Astoņu gadu laikā LIZDA zaudējusi 28,9% biedru

Vērtējot arodbiedrības darbību, iepriekšējā LIZDA vadītāja Ingrīda Mikoško aģentūrai LETA komentēja, ka biedru skaita samazināšanās iemesli varētu būt saistīti ar to, ka biedriem trūks reālas darbības no arodbiedrības puses. Viņa skaidroja, ka pedagogi, biedri vēlas būt vairāk iesaistīti arodbiedrības aktivitātēs un nebūt tikai ieņēmumu avots. Mikoško pauda, ka LIZDA ir viena no lielākajām nozaru arodbiedrībām, kas pārstāv profesiju pārstāvju intereses, taču patlaban šķiet, ka arodbiedrībai ir spēcīgi izstrādāta politiskā pozīcija, bet ne tik spēcīga biedru iesaiste.