Ko ņemt vērā pirms iegādes?

Audi piedāvā visdažādākos modeļus no kompaktiem līdz apvidus auto, tāpēc šis auto modelis kļuvis par vienu no iecienītākajiem patērētāju vidū. Luksusa pieredzi vari saņemt, ne tikai iegādājoties pavisam jaunu, bet arī lietotu Audi. Kopumā šo auto raksturo vairākas īpašības.

Kādi ir populārākie modeļi un to atšķirības?

Audi A6

Audi A7

Lietots Audi A7 jau ir jaunākas paaudzes, kurš pieejams gan kā hečbeks, gan kā apvidus auto. Jaunākās paaudzes A7 būs aprīkoti ar automātisko ātrumkārbu un tie būs pilnpiedziņas auto. Atšķirībā pret Audi A6 to motors ir jaudīgāks - ap 3.0 litru dīzeļdzinēju. Tie būs aprīkoti arī ar vairāk salona ekstrām kā borta kompjūteru, atpakaļskata kameru, automātisko klimata kontroli, parkošanas sensoriem un citām priekšrocībām. Jārēķinās, ka arī cenā dārgāks par lietotāku A6.

Audi A4

Lietots Audi A4 ir viens no populārākajiem šī auto modeļiem patērētāju vidū. Kompaktums un pieejamība raksturo šo auto. Šie modeļi tiek piedāvāti ar motoriem no 1.6 līdz pat 3 litru jaudai. Visbiežāk piedāvā 2.0 litru benzīnadzinēju vai tāda paša tipa dīzeļdzinēju. Būs pieejama gan ar mehānisko ātrumkārbu, gan automātisko, taču visbiežāk lētākie no variantiem būs aprīkoti ar mehānisko. Priekšējā piedziņa, vecākiem auto krietni mazāk salona ekstru, kamēr jaunāki modeļi aprīkoti ar visu augstāk minēto.