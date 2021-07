Nākotnes vīzija: pašbraucošo auto pasaulē visas ceļa zīmes ir datu mākonī nevis uz ceļa

Pieprasījums pēc elektroautomašīnām pēdējo gadu laikā ir ļoti strauji audzis. Pasaulē atpazīstami auto ražotāji sadarbojas ar uzņēmumiem, kas nodarbojas tieši ar tehnoloģiju attīstīšanu pašbraucošajiem auto. Viens no pēdējā laika spilgtākajiem piemēriem ir ARCFOX Alpha-S HI, pirmais premium klases viedais elektroauto, kas radīts ar Huawei autonomās braukšanas sistēmu Huawei Inside. Šis auto ir pirmais komerciālais autonomais transportlīdzeklis braukšanai pa pilsētas ceļiem un ir spējīgs veikt dažādus sarežģītus manevrus pilsētvidē patstāvīgi, taču vēl tiek iedalīts 3. automatizācijas līmenī, strauji tuvojoties 4. līmenim. Pie tam Ķīnas uzņēmuma Latvijas pārstāvniecībā norāda, ka "pašbraucošo automašīnu tehnoloģijas ir viens no uzņēmuma galvenajiem attīstības virzieniem tuvākajos gados un jau šogad plānots ieguldīt vēl vairāk nekā miljardu ASV dolāru šo tehnoloģiju izpētē un attīstībā; litija jonu akumulatoru izmaksām aizvien krītoties, daudzi autonomie automobiļi būs elektriski, un līdz 2030.gadam degvielas patēriņš pasaulē var samazināties pat par 75 procentiem."