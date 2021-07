Ķīpsalas izstāžu centrs sezonu atsāks drošajā - zaļajā - režīmā

Jauno rudens izstāžu sezonu Ķīpsalā zaļajā režīmā 9.-11.septembrī atklās Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde "Riga Food 2021" un vēl nebijis pasākums - "Tūrisma tirdziņš Ķīpsalā". No 24. līdz 26.septembrim Izstāžu centrā notiks starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2021". Pašā oktobra sākumā grāmatmīļi tiksies "Latvijas Grāmatu izstādē 2021", bet nedēļu vēlāk - 7. un 8.oktobrī - notiks starptautiskā medicīnas izstāde "Medbaltica 2021". 14. un 15.oktobrī desmitajā jubilejas zīmē norisināsies Baltijas biznesa tehnoloģiju izstāde un konference "RIGA COMM", bet no 22. līdz 24.oktobrim - starptautiskā mēbeļu, interjera un dizaina izstāde "Furniture & Design Isle". Savukārt no 5. līdz 7.novembrim norisināsies Baltijā un Skandināvijā lielākā skaistumkopšanas izstāde "Baltic Beauty 2021", bet nedēļu vēlāk - starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde "PetExpo". Rudens izstāžu sezonu 25.-27.novembrī noslēgs starptautiskā mašīnbūves un metālapstrādes izstāde "Tech Industry 2021". Visās šajās izstādēs tiks ievēroti valstī noteiktie Covid-19 ierobežojumi atbilstoši zaļā drošības līmeņa prasībām.