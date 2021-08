Jūs neliek mierā doma – dzīve taču būtu tik skaista, ja vien nekristu laukā mati, ja vien nebūtu tāda plikpaurība? Jūs vēlētos, kaut jūsu mati būtu daudz kuplāki, skaistāki, lai atkal priecīgi varētu ar slaidu rokas vēzienu izbraukt cauri veselīgajai matu rotai, pārliecināti atmetot galvu atpakaļ? Neatkarīgi no tā, vai esat nopietns uzņēmējs, pilsētas dendijs, vai turīgs saimniek kungs laukos, vēlēties skaistus matus nav aizliegts nevienam.

Laikus sākot ārstēt šo alopēciju ar dažādiem lokāliem un iekšķīgi lietojamiem medikamentiem, kā arī dažādām papildu ārstēšanas metodēm, var aizkavēt vai pat daļēji atjaunot iepriekšējo matu biezumu, grūtāk to izdarīt progresējošās stadijās. Jāatceras tikai, ka androgēnas alopēcijas ārstēšana ir mūža garumā, to pārtraucot, mati atkal pakāpeniski sāks izkrist.

Matu transplantācija var būt labs risinājums gadījumos, ja no pieres ir atkāpusies matu līnija, ja mati ir kļuvuši ļoti plāni un ir labi redzama galvas āda, kā arī tad, ja ir jau daļēja plikpaurība. Ja ir pilnīga plikpaurība, matu transplantācija nav neiespējama, jo nav saglabājusies donorzona, no kuras ņemt pārstādāmos matus.

Pārstādīšana iespējama ne tikai galvas matiem, bet arī bārdai, ūsu zonai un uzacīm. Rētas, apdegumi, atsevišķas slimības var bojāt šo sejas zonu estētisko izskatu un radīt lielu diskomfortu. Nav vajadzības ar to samierināties un sadzīvot, ja jau tagad to iespējams labot.

''Veselības centrs 4'' tiek izmantota FUE matu pārstādīšanas metode . To pielietojot, mati tiek pārstādīti graftu veidā (1-4 matiņu kopums) – šādi tiek nodrošināts dabīgs ataugušo matu kuplums pārstādīšanas zonā. No klienta donorzonas (pakausis, galvas sāni), izmantojot mikroķirurģijas aprīkojumu vai motorizētu iekārtu, tiek atdalītas pārstādīšanai paredzētās matu folikulas. Pēc matu folikulu iegūšanas donorzonā paliek nelielas, apaļas rētiņas, kas ar laiku kļūst praktiski nemanāmas, matiem pāraugot pāri apstrādes laukumam.

Procedūras ilgums ir atkarīgs no pārstādāmo folikulu daudzuma – procedūru iespējams sadalīt vairākās sesijās. Mikrogriezieni, kur tiek ievietoti pārstādītie grafti, sadzīst dažu dienu laikā un pilnībā izzūd.

Ja vēlaties noskaidrot vai esat piemērots kandidāts matu transplantācijai, kā arī aptuvenās izmaksas Jūsu gadījumā vēl pirms klātienes konsultācijas, atsūti piecas fotogrāfijas (rakursā no abiem galvas sāniem, pakauša, galvas skata no augšas, galvas skata no priekšpuses) uz e-pastu: transplantacija@vc4.lv. Fotogrāfijas jāuzņem izstieptas rokas attālumā, labā apgaismojumā. Pēc fotogrāfiju iesūtīšanas divu darba dienu laikā tev tiks sniegta atbilde par aptuveno pārstādāmo matu apjomu, procedūras izmaksām un uzaicinājums uz konsultāciju.