“Baltic Pride” noslēguma koncertā – ansis, BDM, MARTA un daudzi citi

Neieslīgstot demagoģijā par tādiem subjektīvi interpretējamiem jēdzieniem kā mīlestība un bailes — visu cieņu katram, kas veltījis laiku, lai pasekotu līdzi seksualitātes vēsturei un arī mūsdienu pētījumiem un statistikai, lai vismaz racionāli, neemocionāli censtos saprast to, kāpēc Praids radās, kam tas ir nepieciešams un kāds no tā ir labums. Ņemot vērā, ka daudzi no mums piedzima valstī, kurā "neeksistēja sekss", tas nav maz,” par dalību “Baltic Pride” noslēguma koncertā saka reperis ansis.