Straumēšanas platforma “Viaplay” piedāvā oriģinālu astoņu sēriju filmu “Max Anger – With one Eye Open”, kur galvenajās lomās ir Adams Lundgrens un Evina Ahmada. Šis ir stāsts par 25 gadus seniem notikumiem Krievijā, kur izšķīrās valsts liktenis par došanos demokrātijas virzienā vai atgriešanos pie iepriekšējās iekārtas.

Papildu iecienītajam aktierim Adamam Lundgrenam (iepriekš zināms no filmām “The Löwander Family”, “Never Wipe Tears Away Without Gloves”) un pašreiz ļoti aktuālajai Evinai Ahmadai (iepriekš zināma no filmām “Snabba Cash”, “The Rain”) seriālā piedalās arī vairākas zvaigznes no Zviedrijas, tostarp Johans Reborgs, Džoels Spira, Linuss Vālgrens , Malins Krepins, Pērs Ragnars, Annika Hallina, kā arī Lietuvas izcelsmes uzlecošā zvaigzne Ieva Andrejevaitė.