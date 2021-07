Trešdien, 28. jūlijā – Pasaules hepatīta dienā – no plkst. 13.00 līdz 15.00 notiks diskusija “C hepatīts nevar gaidīt!”. Diskusiju vadīs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” (LIC) Aknu slimību nodaļas vadītāja un LU Medicīnas fakultātes asociētā profesore Ieva Tolmane. Diskusijā piedalīsies ārsti – vadošie infektologi un hepatologi, valsts pārvaldes amatpersonas, kā arī C hepatīta pacientu apvienība.

Diskusijas gaitā tiks pārrunāta aktuālā situācija, diskutēts par rīcību no valsts pārvaldes puses, apsverot, kas būtu darāms, lai Latvijā 10 gadu laikā izskaustu C hepatītu kā nopietnu draudu veselībai.

Diskusijas gaitā tiks skatīta SPKC statistika par saslimšanu, ārstēšanu, kā šī dinamika ir mainījusies COVID-19 laikā, Infekciju ierobežošanas plāns 2021. – 2024. gadam ar budžetu skrīningam un terapijai turpmākajiem gadiem, "Zaļais koridors" C hepatīta pacientiem, ģimenes ārstu iesaiste un izglītošana, prioritāro nepieciešamību finansējums, C hepatīta skrīnings, iedzīvotāju informēšana un citas tēmas.

Dr. Ieva Tolmane informē, ka Latvijā ar C hepatītu ir inficēti aptuveni 40 000 iedzīvotāju. Daudzi par to pat nenojauš, jo dzīvē ne reizi nav nodevuši analīzes, lai noteiktu šīs infekcijas klātbūtni organismā. Mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams pilnībā izārstēt, turklāt nu jau vairākus gadus pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts. Taču problēma ir tajā, ka ārstēt iespējams tikai tos pacientus, kuri ir informēti par savu diagnozi. Diemžēl, Latvijā joprojām ir liels skaits cilvēku, kuri nezina, ka ir inficēti ar C hepatītu, jo nekad nav to pārbaudījuši.