VIDEO ⟩ Rīgas pašvaldības policisti notver velosipēdu zagli

Pāris minūtes vēlāk ar vīrieti jau uzsākta saruna. Viens no policistiem ievēroja, ka velosipēdam ir atšķirīgi riteņi. Viens no tiem ir krietni lielāks, kas liedz ar velosipēdu pārvietoties minoties. Izjautājot par divriteņa izcelsmi, vīrietis skaidroja, ka to notikuma dienā nopircis caur portālu ss.com par 250 eiro. Savukārt piereģistrēt to CSDD datubāzē plānojot nedaudz vēlāk. Lai arī vīrietis ļoti pārliecinoši spēja atbildēt gandrīz uz visiem policistu jautājumiem, tomēr, veicot viņa datu pārbaudi, bija atrodami arī pāris ieraksti par narkotiku aprites pārkāpumiem.