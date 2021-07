Meinarda salā šovasar Igo, Aivars Hermanis, Ēriks Upenieks un Ginta Krievkalna

Dziedātāja Ginta Krievkalna teic: "Šajā koncertā izpildīšu, manuprāt, skaistākās latviešu komponistu dziesmas, kas mani aizved uz manas bērnības vasarām. Daļa no šīm dziesmām man burtiski ļauj atsaukt atmiņā manas mammas balsi un smaržu, bet vēl citas ļauj kavēties atmiņās par sutīgām Latvijas negaisu vasarām, kuras man saistās ar romantiskākajiem manas dzīves piedzīvojumiem… Ceru, ka atraušanās no sauszemes un pabūšana uz "vientuļas salas" iedvesmos klausītājus no jauna mācīties sapņot par spīti visam, kas mūs pēdējā laikā "velk pie zemes". Par sapņiem un skaistāko vasaru atmiņām!"