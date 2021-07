Levits: Valstīs ar augstāku vakcinācijas pret Covid-19 aptveri cilvēki ir racionālāk domājoši

"Jāsaka, ka valdības ieskatā, un es to atbalstu, bērnu un viņu vecāku intereses ir pirmajā vietā. Ja atsāksies mācības klātienē, valstij ir jābūt atbildīgai un bērni nedrīkst tikt pakļauti augstam riskam. No cilvēkiem, kas nav vakcinējušies un ir kontaktā ar citiem, izriet lielāks risks, nekā no vakcinētajiem.