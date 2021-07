Pirmajā pusgadā Latvijā atbalstu saņēmuši 105 bēgļi un patvēruma meklētāji

Kopumā patvēruma meklētāji nākuši no 23 valstīm, visvairāk - no Baltkrievijas, Krievijas, Kolumbijas, Azerbaidžānas, kā arī no tādām valstīm kā Bangladeša, Turcija, Maroka un citām. Kā norādīja SIF un LSK, salīdzinoši ar iepriekšējo periodu šajā gadā visvairāk klientu ir nākuši no Baltkrievijas, bet samazinājies to skaits no Azerbaidžānas un vairākām Āfrikas un Āzijas valstīm.