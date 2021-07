Baltvilka balva piešķirta dzejniekam Martam Pujātam

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) balva "Jaunaudze" par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā pasniegta Kitijai Rolei par ilustrācijām Lienes Bērziņas literārajai pasakai "Ķiverēns", kas izdota izdevniecībā "Be the Bear". Savukārt Jāņa Baltvilka balvas starptautiskās laureātes ir franču rakstniece Delfīne de Vigāna un tulkotāja Inta Šmite par romānu "No un es", kas izdots "Jāņa Rozes apgādā".