Bertāns uzvar debijas sacensībās Krievijas drifta čempionātā

Piektdien aizvadot pirmos treniņbraucienus, Nikolass ātri iejutās trasē, lai gan sākotnēji viņš nebija ātrākais, jo, starp citu, viņam arī tieši šajās sacensībās no visiem dalībniekiem bija mazjaudīgākais auto - tikai 620 Zs, bet viņš noteikti bija viens no tehniski stabilākajiem. Kā vēlāk atzina tiesneši, izvērtējot datus, kurus iegūst no speciāliem mērījumiem, tieši Nikolass bija viens no stabilākajiem braucējiem treniņos, kurš uzrādīja vienādi stabilu braukšanu katrā braucienā. Treniņos automašīnai uzsprāga stūres pastiprinātāja caurule, bet ātri tika salabota un sportists bija gatavs cīņām.