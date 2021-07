Mūžībā aizgājis vitrāžists, grafiķis, scenogrāfs Ludvigs Bērziņš

Ludvigs Bērziņš izstādēs piedalījās no 1955. gada. Jau LMA studiju gados mākslinieks sāka piedalīties Republikas jauno mākslinieku izstādēs (Rīgā, 1956, 1958; Maskavā, 1958), Skatuves gleznotāju darbu izstādē (Rīga, 1957), Jaunatnes festivāla tēlotāja mākslas izstādē (Rīga, 1957). Vēlāk mākslinieks piedalījās Karikatūristu izstādē (Rīga, 1962), LPSR 1.plakātu izstādē (1966), LPSR 2.plakātu izstādē (1968), 1.Baltijas republiku plakātu izstādē (1968) u.c.

20.gs. 60. gados Bērziņš sāka darboties vitrāžas mākslas jomā, kas tolaik bija iecienīta sabiedrisko ēku interjeros. Vitrāžas tolaik veidoja mākslinieki, kā Kārlis Freimanis (1909-1987), Ģirts Vilks (1909-1983), Egons Cēsnieks (1905-1978), arī LMA pedagogi Tenis Grasis (1925-2001), Arnolds Vilbergs (1934-2019) u.c. Šie autori darbos sekmēja nozares vizuālās paradigmas maiņu un vitrāžas veidošanu patstāvīgā mākslas objektā. Brīvi stāvoši, telpā integrēti darbi tika eksponēti izstāžu zālēs un pilsētvidē, arī Rīgas Doma krustejā. No 1963. gada Ludvigs Bērziņš strādāja LMS Mākslas fonda (MF) kombinātā “Māksla”, bet no 1976. gada LMS MF Dekoratīvās mākslas kombināta Vitrāžu iecirknī (tag. LMS muzeja filiāle “Biķeri”, Rīga). No 1994.-2008. gadam mākslinieks strādāja vitrāžu darbnīcā SIA “Biķeru Vitrāžas” (kopā ar vitrāžistiem Gundegu Strautu, Noru Cēsnieci, Agri Buteli, Eilu Vikmani, Oleksiju Krasnovu u.c.).