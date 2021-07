Uz festivāla "Var! Būt!" skatuves - DJ Mareks Ameriks

Šajā laikā nopietnāk un vairāk koncentrējos uz džeza izdevniecības “Jersika Records” lietām un darbiem, tāpēc īpaši nepārdzīvoju to, ka nevaru izbaudīt savu dīdžeja lomu. Tāpat zināju, ka gan jau agrāk vai vēlāk varēšu atkal uzstāties kā dīdžejs. Prieks, ka šovasar apstākļi ir tādi, ka pasākumi tādā vai citādā formā, bet var notikt. Ļoti novērtēju šo iespēju un aicinu ikvienu ar savu rīcību veicināt to, lai arī rudenī, ziemā un nākamgad mēs varētu baudīt kultūru klātienē.

Ko gaidīt no tavas uzstāšanās festivālā “Var! Būt!”?

Viennozīmīgi tā būs pusotra stunda ar ritmisku mūziku, kas atskaņota pilnīgi analogi no vinila platēm. Klātesoša būs džeza noskaņa, ko varēs saklausīt klasiskā hiphopa semplos un laikmetīgā izpildījumā. Iedomājos, ka Prince singls “1999” varētu labi iederēties ar tekstu “…so tonight I'm gonna party like it's 1999”!