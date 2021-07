Pabeigta Matīsa Kažas viena kadra filmas "Ūdens garša" uzņemšana

Apvienojot modernisma kino elementus un teātrim raksturīgo vides nosacītību, Kažas gaidāmā filma būs refleksija par tām konstrukcijām, kas nosaka un ietekmē mūsu izvēles šābrīža realitātē. "Ūdens garša" ielūkojas kādas ietekmīgas ezotēriskas organizācijas aizkulisēs. Biedrības vadītājs ir noslēpumainais Meistars (Vilis Daudziņš), kurš, izmantojot digitālā laikmeta iespējas un publicējot pretrunīgus viedokļus, iemantojis plašu sekotāju loku ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Meistara biedrība grasās pārcelties uz vairākus miljonus vērtu jaunu kompleksu, kurā cilvēki ar īpaši strukturēta ūdens palīdzību varēs "attīrīt sevi no informatīvā piesārņojuma". Kad žurnāliste Katrīna (Iveta Pole) uzzina par shēmām, kas stāv aiz Ūdens māju projekta, viņa nolemj to izmeklēt un sabiedrību informēt par patiesībā notiekošo. Taču Meistara ūdens biedrībā aktīvi iesaistās Katrīnas meita, influencere Zane (Alise Dzene), kura ir pārliecināta par ūdens īpašo spēku.

Tāpat kā komēdija "Kino un mēs", arī "Ūdens garša" uzņemta vienā nepārtrauktā kadrā, taču daudz sarežģītākā uzstādījumā. Divdesmit trīs dekorācijas divās neatkarīgās filmēšanas vietās, kurās seši aktieri aptuveni stundas un četrdesmit minūšu laikā izspēlē visu filmu no sākuma līdz beigām, - tas ir nopietns pārbaudījums gan aktieriem, gan filmas tehniskajam personālam, jo vismazākā kļūda nozīmē atgriešanos pašā sākumā. Pēc vairāku mēnešu ilga mēģinājumu procesa un četrām filmēšanas dienām īstais dubls beidzot ir nofilmēts.

"Šis darbs ir mūsu refleksija par to ārkārtīgi sašķelto pasauli, kurā šobrīd dzīvojam. Arī par to, cik lielā mērā mēs esam brīvi savā gribā, cik lielā – atkarīgi no struktūrām, kas netiešā veidā nosaka mūsu vārdus un rīcību," stāsta filmas režisors Matīss Kaža.