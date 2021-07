"Lielajā dzintarā" pianisma granda Mihaila Pļetņova solo vakars

Mihailu Pļetņovu (1958) dēvē par vienu no mūsdienu neparastākajiem mūziķiem, jo viņa profesionālajā dzīvē vienlīdz veiksmīgi īstenojusies pianista, diriģenta un komponista karjera. Klausītājus un kolēģus vienmēr sajūsminājusi Pļetņova nevainojamā tehnika, smalkā stila izjūta un interpretāciju svaigums.

"Mihails Pļetņovs katru skaņdarbu spēlē kā paša sacerētu, viņa interpretācijas ir satriecošas – nez vai jel ko tamlīdzīgu iespētu kāds cits pianists," rakstījis BBC "Music Magazine". 2006. gadā Mihails Pļetņevs ieguvis prestižo "Grammy" balvu, kurai nominēts vairākkārt. Saņēmis arī izdevuma "Gramophone" un "The New Yorker" gada balvas — šobrīd ir viens no ietekmīgākajiem māksliniekiem Krievijā, bet pats sevi joprojām dēvē vienkārši par mūziķi.