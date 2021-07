"Tizlenes" tuvojas. Publicēts svaigs jauniešu komēdijas "tizleris"

Skatītājiem video ir iespēja tuvāk iepazīt filmas galvenās varones – Sarmīti, Svetu un Katrīnu, kā arī detalizētāk ieskatīties filmas veidotāju stilizētajā 2000. gadu sākuma vidē. Tajā netrūkst ne tikšanās pie "Laimas" pulksteņa, ne kārtīga "mahača" jeb masu kautiņa. Vērīgākie noteikti pamanīs noslēpumainās dziedātājas Mandy Layne hitu "Break Your Chains", kas iekļauts arī filmas skaņu celiņā.

Par filmu: ir 1999. gads, tuvojas millenium svinības. Trīs devītklasnieces - Sarmīte, Sveta un Katrīna ir nolēmušas mainīt savu dzīvi un no klases apsmietākajām “tizlenēm” pārvērsties par skolas populārākajām meitenēm. Iedvesmojoties no Holivudas filmām un seriāliem, draudzenes nolemj, ka vienīgā izeja ir ierasties izlaidumā ar klases spicākajiem čaļiem. Taču, kad izfantazētie plāni gandrīz izbojā patiesu draudzību, meitenēm nākas saprast, ka izlikšanās par to, kas neesi, nenes nedz laimi, nedz stilīgumu, un dzīvē viss nenotiek kā kino.