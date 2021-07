Džeza mūzikas meistars Evans Pārkers ierakstījis jaunu mūziku "Latvijas Radio 3"

Medijs The Quietus agrīno Pārkera solo ierakstu "Monoceros" uzslavē par to, ka tas pat četrdesmit gadus vēlāk izklausās radikāls. Savukārt enciklopēdiskais izdevums Penguin Guide To Jazz ar četrām zvaigznēm no četrām novērtējis Pārkera albumu "The Snake Decides", piebilstot, ka tā ir īpaši nozīmīga mūsdienu mūzikas dokumentācija. Vēlāk izdevums to pievienojis arī tā saucamajam "Core collection" sarakstam, kas uzskaita visaptverošai džeza kolekcijai neaizvietojamus albumus.