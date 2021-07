Arī šogad "Jūrmalas festivālā" izskanēs unikālais Saullēkta koncerts

Iveta Apkalna ir slavena ar to, ka ar savu personību spējusi paplašināt ērgeļmūzikas horizontus. To pierāda arī saņemtās balvas – Iveta ir pirmā godalgotā ērģelniece, kas saņēmusi "Grammy" analogu klasiskajā mūzikā, prestižo "ECHO Klassik" kā labākā atskaņotājmāksliniece, tāpat viņas kontā ir sadarbības ar mūslaiku izcilākajiem komponistiem, diriģentiem un jau piecpadsmit izdoti albumi CD un DVD formātos.

Šajā reizē uzaustot saulei, 30. jūlijā jūras krastā izskanēs Johana Sebastiāna Baha mūzikas majestātiskais pārlaicīgums un amerikāņu minimālista Filipa Glāsa skaņdarbi, kuros pulsē dzīvības enerģija un laika bezgalīgums. Ivetas Apkalnas izpildījumā dzirdēsim noslēgumu no Glāsa operas "Satyagraha" (tulkojumā no sanskrita "patiesības spēks"), kas veltīta Indijas neatkarības kustības vadītājam Mahātma Gandijam un meditatīvo skaņdarbu "Mad Rush", kuru Filips Glāss uzrakstīja par godu Dalailamas pirmajai vizītei Ziemeļamerikā 1979. gadā. Pasūtītāju lūgums bija radīt mūziku, kuru var atskaņot neierobežotu laiku, jo vizītes organizētāji paredzēja, ka Dalailamas ierašanās pasākuma norises vietā var kavēties. Līdzīgu bezgalības gaisotni rada Glāsa "Music in contrary motion" ("Mūzika pretējā kustībā") – opuss, kurš nekad nebeidzas, bet tikai kādā mirklī apstājas.