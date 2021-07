Režisora Ķestera topošās filmas projekts piedalās Karlovivaru kinofestivālā

28. jūlijā sāksies 55. Starptautiskā Karlovivaru kinofestivāla industrijas programma, kuras sadaļā "Eastern Promises" izvēlēts arī jaunā režisora Ķestera un scenārija autora Mūrnieka topošās pilnmetrāžas krimināldrāmas projekts "Spridzinātājs", kas piedalās industrijas programmas sadaļā "Works in Development - Feature Launch". Sadarbībā ar "Midpoint" Filmu institūta filmu producentiem un izplatītājiem šajā programmā tiek prezentētas deviņas jaunu spēlfilmu idejas no dažādām Eiropas valstīm, tai skaitā no Latvijas, Izraēlas, Lietuvas, Itālijas, Igaunijas, Čehijas, Melnkalnes un Horvātijas.